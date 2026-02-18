Реклама

14:08, 18 февраля 2026

Любовь Успенская рассказала о перенесенных после перелома руки операциях

Успенская заявила, что сломанная во время падения рука спасла ее от смерти
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Певица Любовь Успенская раскрыла подробности лечения после перелома руки. О неудачном падении, которое чуть не привело к смерти, она рассказала Пятому каналу.

По словам артистки, 2026 год начался для нее не совсем удачно, потому что предыдущий «был ужасный».

«Тот год закончился у меня очень плохо. Я поломала руку, я упала», — заявила певица. После перелома она перенесла две операции и, не успев восстановиться, продолжила выступать.

Успенская призналась, что выступать на концертах она могла только с обезболивающими уколами. Сейчас боли ушли, и певица считает, что легко отделалась, ведь падение могло закончиться летальным исходом, если бы она вовремя не подставила руку.

Ранее главный врач клиники реабилитации Сергей Длин дал прогнозы о здоровье сломавшей руку Успенской. По его словам, при должной реабилитации процесс всегда проходит успешно.

