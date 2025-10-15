Врач дал прогнозы по здоровью сломавшей руку Успенской

Врач Длин: Восстановление Успенской после операции может занять от трех месяцев

Восстановление певицы Любови Успенской после операции, которая потребовалась ей из-за перелома руки, может занять от трех месяцев. Об этом заявил главный врач клиники реабилитации Сергей Длин, его цитирует Пятый канал.

«Но в целом, особенно еще и при фиксации пластин, как правило, при нужной и должной реабилитации процесс всегда идет очень хорошо, достаточно успешно», — сказал специалист, уточнив, что если к этому еще добавляется «прием правильных нутрицевтиков» и коррекция питания в сторону белкового, то процесс восстановления должен ускориться и дать хорошие результаты.

Сама артистка рассказала, что продолжает работать. «Я вчера работала, позавчера, каждый день. Наверное, это меня и держит, потому что я без песни, (…) когда засиживаюсь дома, не пою, мне кажется, что я какая-то неинтересная становлюсь и никому не нужная», — поделилась она.

Ранее заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что готова исцелить Любовь Успенскую своей энергией.

3 октября стало известно, что певица сломала руку. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления Успенской в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам». Позже директор артистки Александр Иваненко выразил благодарность российским докторам и заявил, что все запланированные концерты исполнительницы состоятся.