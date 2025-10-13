Катя Лель захотела исцелить руку Успенской по телефону

Катя Лель заявила, что готова исцелить сломавшую руку Успенскую своей энергией

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что может помочь певице Любови Успенской после операции, которая потребовалась ей из-за перелома руки. Ее цитирует НТВ.

Отмечается, что исполнительница переживает из-за послеоперационного шрама, который может остаться на руке. «Своей энергией исцелить ее по телефону и быстрейшему заживлению это будет способствовать. Абсолютно гарантирую», — заявила Лель.

Ранее Успенская вышла на связь после срочной операции. «У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все», — заявила она.

3 октября стало известно, что певица сломала руку. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления Успенской в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам». Позже директор артистки Александр Иваненко выразил благодарность российским докторам и заявил, что все запланированные концерты исполнительницы состоятся.