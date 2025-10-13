Культура
14:04, 13 октября 2025Культура

Катя Лель захотела исцелить руку Успенской по телефону

Катя Лель заявила, что готова исцелить сломавшую руку Успенскую своей энергией
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что может помочь певице Любови Успенской после операции, которая потребовалась ей из-за перелома руки. Ее цитирует НТВ.

Отмечается, что исполнительница переживает из-за послеоперационного шрама, который может остаться на руке. «Своей энергией исцелить ее по телефону и быстрейшему заживлению это будет способствовать. Абсолютно гарантирую», — заявила Лель.

Ранее Успенская вышла на связь после срочной операции. «У меня был такой страшный перелом. Но я такая сильная, что переживу все», — заявила она.

3 октября стало известно, что певица сломала руку. Как писал Telegram-канал Mash, именно травма стала причиной отмены выступления Успенской в Екатеринбурге, хотя представители заявляли об отмене мероприятия «по техническим причинам». Позже директор артистки Александр Иваненко выразил благодарность российским докторам и заявил, что все запланированные концерты исполнительницы состоятся.

