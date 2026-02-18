Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

Андрей Макаревич выступит на 23 февраля в Германии и заработает 2,5 млн рублей

Лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (признан Минюстом РФ иностранным агентом) 23 февраля выступит с концертом в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Об этом сообщает портал «Абзац».

По информации источника, за мероприятие трое участников коллектива заработают около 2,5 миллиона рублей. Большая часть гонорара достанется самому Макаревичу. Отмечается, что деньги артист получит только в случае продажи всех билетов, на данный момент зал заполнен примерно на 60 процентов.

Всего певец планирует дать восемь концертов в ближайшее время, тур «Машины времени» продлится до первого марта.

Ранее Игорь Корнелюк отреагировал на слова Андрея Макаревича о плагиате в русском роке фразой о бесконечной глупости.