Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:59, 18 февраля 2026Мир

Макрон сравнил НАТО с препарированной лягушкой

Макрон вспомнил свое сравнение НАТО со спинальной лягушкой
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил сомнение в эффективности НАТО, вспомнив свое сравнение альянса со «спинальной лягушкой», у которой разрушен головной мозг, но она рефлекторно реагирует на раздражители. Его передает ТАСС.

«Десять лет назад я заявил, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Организация очнулась в 2022 году. Однако очнулась ли она, подобно спинальной лягушке? Сегодня я не могу дать ответ на этот вопрос», — сказал он.

Свое заявление французский лидер сделал в ходе ужина с представителями французских технологических компаний в Елисейском дворце.

Ранее Макрон назвал свободу слова «полным дерьмом», сославшись, что ей пользуются экстремистские политические силы с целью манипуляции общественным сознанием.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Названы неочевидные последствия высокого потребления алкоголя

    В США предъявили обвинения капитану судна с российским флагом

    В Москве могут вырасти рекордные для февраля сугробы

    Доктор Мясников ответил на жалобу зрительницы и посоветовал ей «сесть попой в снег»

    Пенсионер МВД России стал ловцом барыг

    Пассажирский самолет отказался от аварийной посадки в России и вернулся в Японию

    Официально объявлено о первой потерянной Украиной редкой британской технике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok