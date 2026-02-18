Мерц высказался о судьбе совместного с Францией военного проекта

Мерц: Германия допускает разрыв совместного с Францией проекта истребителя

Германия допускает разрыв совместного с Францией проекта производства нового истребителя Future Combat Air System (FCAS). Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц, его слова приводит издание Welt.

«Французам нужен истребитель следующего поколения, способный нести ядерное оружие и базироваться на авианосцах. В настоящее время нам это не нужно в немецком бундесвере», — сказал он.

Мерц объяснил, что Франция хочет построить только один истребитель и адаптировать под необходимые Парижу характеристики. По словам канцлера ФРГ, это не то, что нужно Берлину. Если эта проблема не будет решена, то проект может быть сорван.

Ранее газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники сообщила, что Франция и Германия могут отказаться от совместного военного проекта по производству Future Combat Air System.