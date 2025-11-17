Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:25, 17 ноября 2025Мир

Франция и Германия откажутся от совместного военного проекта

Берлин и Париж могут отказаться от совместного военного проекта с истребителями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Франция и Германия могут отказаться от совместного военного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По данным агентства, Берлин и Париж столкнулись с трудностями, которые ставят под угрозу закрытия крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений. Причина в расхождении компаний Airbus и Dassault Aviation «во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения».

Сейчас французская и немецкая сторона обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками и наземными и морскими системами управления.

Странам-участницам проекта предстоит принять окончательное решение о создании самолета к концу года. Однако, как пишет FT, многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.

Ранее газета Politico сообщила, что перевооружение Германии, стремящейся стать доминирующей военной силой в Европе, вызывает беспокойство во Франции. По данным издания, несмотря на усилия французского президента Эммануэля Макрона по улучшению франко-германских отношений, в оборонных кругах Франции по-прежнему царит глубокое недоверие к Берлину.

По словам одного из французских военных чиновников, промышленная и экономическая мощь Германии вызывает в Париже не меньшую озабоченность, чем перевооружение страны. «Им не нужно будет вторгаться в Эльзас и Мозель, они могут просто их купить», — пошутил собеседник издания, упомянув французские регионы, которые Германия успешно захватила в ходе вторжения в 1940 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Крупнейший в своей области завод в России остановит производство

    Лолита назвала себя тарелочницей

    Финляндия начала военные учения недалеко от российской границы

    Россиян выселили из квартир в Египте

    Белоусов поздравил занявших населенный пункт в Запорожской области военных

    В российском аэропорту пьяный мойщик пробил пассажирский самолет стремянкой

    Дальность «Ланцетов» увеличили

    Майли Сайрус оголилась на съемке рекламы

    Названы тревожные звонки скорого разрыва отношений

    Российскому авторынку спрогнозировали мрачные времена

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости