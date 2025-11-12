Мир
Перевооружение Германии вызвало беспокойство во Франции

Politico: Перевооружение Германии вызывает беспокойство во Франции
Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Перевооружение Германии, стремящейся стать доминирующей военной силой в Европе, вызывает беспокойство во Франции. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, несмотря на усилия французского президента Эммануэля Макрона по улучшению франко-германских отношений, в оборонных кругах Франции по-прежнему царит глубокое недоверие к Берлину.

«Это нечто среднее между настороженностью и ощущением угрозы. С ними будет сложно работать, потому что они будут чрезвычайно доминирующей силой», — заявил Politico один из французских военных чиновников.

При этом, по его словам, промышленная и экономическая мощь Германии вызывает в Париже не меньшую озабоченность, чем перевооружение страны. «Им не нужно будет вторгаться в Эльзас и Мозель, они могут просто их купить», — пошутил собеседник издания, упомянув французские регионы, которые Германия успешно захватила в ходе вторжения во Францию в 1940 году.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Германия выразила готовность играть ведущую роль в перевооружении вооруженных сил стран Европейского союза. В частности, немецкие власти предложили создать группы государств, которые будут заниматься совместной закупкой вооружений в приоритетных областях.

