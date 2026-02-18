Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:15, 18 февраля 2026Мир

Мерца и Гитлера сравнили

Мерца сравнили с Гитлером из-за фанатичной веры в идеологию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о сходстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Адольфом Гитлером в степени преданности своей идеологии. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.

«Мерц — не Гитлер. Но подобно тому, как Гитлер верил в нацизм всей душой, безоговорочно, Мерц всей душой верит в неолиберализм», — написал Кошкович. По его мнению, оба политика убеждены, что крушение их идеологий приведет к уничтожению немецкого народа.

Политолог отметил, что фанатизм Гитлера привел к падению нацизма, а фанатизм Мерца гарантирует крах неолиберализма для современной Германии. «Мерц и Гитлер практически ни в чем не похожи. Но они немцы», — заключил эксперт.

В декабре прошлого года венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз (ЕС) за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик сравнил амбиции главы евродипломатии Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. «Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это "удастся" — конечно…» — отметил премьер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский пожаловался на российскую делегацию

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Кроссовер Azimut получит уникальное для Lada оснащение

    Переговоры по Украине в Женеве завершились

    В сети посмеялись над компьютерами Windows

    Волочкова матом ответила на слухи об операции в клинике для бомжей

    В Кремле назвали ответственного за доклад по результатам переговоров

    Раскрыто число направляемых на службу в МЧС срочников

    Крупная змея забралась в унитаз и попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok