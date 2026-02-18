Мерца сравнили с Гитлером из-за фанатичной веры в идеологию

Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил о сходстве канцлера ФРГ Фридриха Мерца с Адольфом Гитлером в степени преданности своей идеологии. Своими наблюдениями он поделился в соцсети X.

«Мерц — не Гитлер. Но подобно тому, как Гитлер верил в нацизм всей душой, безоговорочно, Мерц всей душой верит в неолиберализм», — написал Кошкович. По его мнению, оба политика убеждены, что крушение их идеологий приведет к уничтожению немецкого народа.

Политолог отметил, что фанатизм Гитлера привел к падению нацизма, а фанатизм Мерца гарантирует крах неолиберализма для современной Германии. «Мерц и Гитлер практически ни в чем не похожи. Но они немцы», — заключил эксперт.

В декабре прошлого года венгерский премьер-министр Виктор Орбан раскритиковал Евросоюз (ЕС) за попытки разжечь конфликт с Россией. Политик сравнил амбиции главы евродипломатии Каи Каллас с амбициями Адольфа Гитлера и Наполеона Бонапарта. «Конечно, есть большие европейские традиции. Ведь Россию уже пытались атаковать — скажем, Наполеон, не так ли? И Гитлер. У них это не получилось. А теперь, разумеется, Кае Каллас это "удастся" — конечно…» — отметил премьер.