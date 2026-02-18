Москвичи пережили одну из самых холодных ночей этой зимы

Синоптик Леус: Ночь на 18 февраля стала пятой в списке самых морозных в Москве

Ночь на среду, 18 февраля, оказалась для Москвы одной из самых холодных с начала зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Минувшая ночь, по словам синоптика, стала пятой в списке самых морозных в начала текущей зимы — пятую строчку она делит с ночью 5 февраля. На базовой столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура достигла минус 18,7 градуса. При этом в черте города наблюдался сильный разброс температур: за счет «острова тепла» показатель варьировался от минус 12,5 градуса на Балчуге до минус 20,8 градуса в Тушино. В Новой Москве на станции в Михайловском было зафиксировано минус 26,1 градуса.

Гораздо сильнее отличается температура в Подмосковье. Так, в самом теплом месте, Кашире, показатель составил минус 18,1 градуса. При этом в Серебряных Прудах, которые располагаются всего в 55 километрах от Каширы, температура упала до отметки минус 29,5 градуса — это самая низкая температура по области, отметил Леус.

Ранее москвичам рассказали о погоде в День защитника Отечества. 23 февраля выдастся пасмурным, но порадует столичных жителей теплой и сухой погодой.