Мужчина случайно выбросил в мусор 20 золотых слитков

В Италии мужчина случайно выбросил золотые слитки стоимостью 11 миллионов рублей

В Италии 57-летний мужчина чуть не лишился 20 золотых слитков из-за своей невнимательности. Об этом пишет Corriere della Sera.

Мужчина случайно выбросил золото в мусор. Свою ошибку он осознал только на следующий день и тут же обратился в полицию. Сначала полицейские не поверили ему, но затем просмотрели записи с камер видеонаблюдения и увидели, как он выносит из дома жестяную коробку со слитками.

Полицейские сумели отследить маршрут мусорной машины до местной свалки. Им потребовалось несколько часов, чтобы найти коробку в горе мусора. Она была слегка повреждена, но золото в ней осталось цело. Его вернули мужчине. Известно, что примерная стоимость слитков достигает 120 тысяч евро (11 миллионов рублей).

Ранее сообщалось, что в Индии женщина случайно выбросила ожерелье стоимостью 100 тысяч рупий и получила его назад благодаря водителю мусоровоза. Он лично вернул его владелице, проявив честность.

