16:33, 18 февраля 2026Бывший СССР

На Украине высказались о новой встрече с Россией

Спикер МИД Украины Тихий: Есть договоренность о новой встрече с Россией
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: G.Evgenij / Shutterstock / Fotodom

Между Украиной и Россией есть договоренность о новой встрече делегаций. Об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий, его слова приводит в Telegram телеканал «Новости.Live».

При этом он не привел подробностей о новом раунде переговоров. В частности, Тихий не назвал планируемую дату следующей встречи.

«Детали и даты раскрывать по понятным причинам не будем. Я думаю, что будет больше деталей после возвращения переговорной группы, которая предоставит более подробный отчет президенту о переговорах, которые там происходили», — сказал он.

В Женеве 17-18 февраля состоялись переговоры между Россией, Украиной и США. После завершения встречи глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров описал свой настрой словом «хорошо».

