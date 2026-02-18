Реклама

05:16, 18 февраля 2026

Названы неожиданные нюансы премиального седана Hongqi

Автомобилисты назвали минусы Hongqi H5, которые проявились в эксплуатации
Марина Аверкина

В России китайская марка премиальных машин Hongqi появилась почти три года назад. За это время автомобилисты смогли «распробовать» самую массовую модель производителя — седан Hongqi H5. «Лента.ру» изучила отзывы владельцев машины на портале Auto.ru и нашла неожиданные нюансы, которые проявились в эксплуатации.

Владелец по имени Валерий охарактеризовал H5 как добротный «бизнес-класс», хотя и оговорился, что до уровня Mercedes-Benz седан не дотягивает. Наибольшее количество нареканий у него вызвала работа адаптивного круиз-контроля. «Штука прикольная, повышает безопасность, но после обычного замечаешь ряд недостатков — очень большой запас расстояния (при том, что в настройках стоит минимальный) и резкое торможение при приближении к попутному автомобилю. В плохих дорожных условиях (дождь) выключается и не активируется, приходится иногда и по несколько часов держать ногу на педали газа в одном положении», — пишет он.

Отдельно мужчина прошелся по конструкции багажника. Претензии не к его объему и не к качеству материалов. Вопросы вызвала эргономика. Чтобы положить вещи, приходится буквально залезать внутрь, поясняет Валерий. Конструкцию складывания задних сидений он считает неудобной — для этого нужно одновременно тянуть рычаг из багажного отделения и спинку сиденья из салона, что требует участия второго человека. Также автовладелец посетовал на отсутствие электропривода крышки багажника, который недоступен даже в качестве опции.

Пользователь под ником Фиолетовый седан в целом доволен покупкой. Он отметил высокое качество сборки салона и отсутствие посторонних звуков во время движения. По его словам, проблем с поиском официальных запасных частей нет, а цены на них — приемлемые. Но он подчеркнул, что комплектация его машины не предусматривает подогрева сидений. Правда, даже в сильные морозы в автомобиле очень тепло.

Денис Иванов обратил внимание на «задумчивость» мультимедийной системы. Автомобиль, по его словам, медленно реагирует на команды, а иногда система и вовсе зависает. Среди других недостатков он назвал повышенный уровень шума от шин, требующий дополнительной шумоизоляции, и низкую эффективность дальнего света фар на трассе. «Отклеивается клейкая полоска на левой задней двери. На это автовладельцы жалуются больше всего, но это вряд ли большая проблема, можно переклеить в магазине», — отметил владелец типичный для модели нюанс.

Ранее кризисный психолог Варвара Ликунова рассказала о разнице влияния стресса и депрессии на водителей и дорожную ситуацию.

