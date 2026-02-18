Реклама

Забота о себе
07:15, 18 февраля 2026Забота о себе

Названы самые не подходящие перед сексом продукты

Екатерина Улитина
Екатерина Улитина

Фото: oneinchpunch / Shutterstock / Fotodom

Уролог, андролог из Индии Нил Пател рассказал, какие продукты лучше избегать перед интимной близостью. Его слова цитирует Unilad.

Самыми неподходящими продуктами для трапезы перед сексом врач назвал блюда, богатые простыми сахарами, насыщенными жирами и переработанными углеводами. Также он посоветовал воздержаться от алкоголя, так как он нарушает сексуальную функцию.

Эксперт пояснил, что сладкие продукты, такие как газировка, десерты и хлопья для завтрака, повышают уровень глюкозы и триглицеридов, тем самым ухудшая работу сосудов и снижая потенцию. Кроме того, продукты с насыщенными жирами — жирное мясо, молочные изделия и выпечка — провоцируют повышение уровня «плохого» холестерина, что тоже негативно сказывается на кровообращении.

Ранее спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, повышающие уровень тестостерона и полезные для мужского здоровья. По его мнению, максимальный эффект дают приседания со штангой.

