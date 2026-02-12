Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:21, 12 февраля 2026Забота о себе

Названы повышающие уровень тестостерона упражнения

Врач Савин: Приседания и интервальный бег повышают уровень тестостерона
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: baranq / Shutterstock / Fotodom  

Спортивный врач, тренер Никита Савин перечислил упражнения, полезные для здоровья мужчин. Об этом он рассказал в беседе с aif.ru.

Медик отметил, что с помощью физических занятий можно повысить уровень полового гормона тестостерона в организме. В первую очередь он назвал приседания со штангой.

«Для наилучшей выработки тестостерона лучше использовать умеренный вес, но с частыми повторениями. Например, сделать 5 сетов по 10 повторений», — уточнил Савин. Также он посоветовал подтягивания и становую тягу.

Кроме того, эффективно повышать уровень тестостерона можно благодаря беговым упражнениям. Но речь идет только об интервальном беге на короткие дистанции. Оптимальная продолжительность кардио — не более 30-35 минут. «Это важно, чтобы избежать критического роста кортизола», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что психотерапевт Джио Дольчекор назвал простые способы справиться с плохим настроением и унынием зимой.

