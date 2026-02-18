Названы самые выгодные для ввоза в Россию автомобили

Эксперт Степанов: Ввоз Audi, BMW и Toyota по-прежнему выгодный для россиян

После изменения ставок утилизационного сбора ввоз автомобилей в Россию по-прежнему имеет смысл. О том, какие машины выгодно импортировать, «Российской газете» рассказал основатель компании Sun Auto Александр Степанов.

По словам эксперта, вопреки прогнозам, рынок параллельного импорта не сдулся, а лишь изменил структуру. Наиболее привлекательными для ввоза в настоящее время стали две основные категории — автомобили с двигателем до 160 лошадиных сил и новые машины с двухлитровыми моторами.

Он отметил, что активно растет сегмент машин с мотором до 160 «лошадей». Такие автомобили становятся идеальным выбором для частных лиц и корпоративных автопарков. Среди популярных моделей, которые стабильно поступают на рынок (в основном из Китая), Степанов назвал Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3, Audi A3, BMW X1 (1.5), Mazda CX-5.

В категории машин с двухлитровыми моторами остаются популярными BMW X3, BMW X1, Toyota Highlander и Toyota RAV4. «На российском рынке просто нет новых официальных альтернатив, поэтому даже с повышенными ставками импорт остается логичным», — отметил эксперт.

Отдельно он прокомментировал ситуацию в премиальном сегменте (возраст до 3 лет). Для состоятельных покупателей повышение утильсбора не стало препятствием, уверен Степанов. В российских салонах попросту нет других предложений в этой категории, поэтому единственным способом получить желаемый автомобиль в нужной комплектации остается импорт. Постоянным спросом здесь пользуются BMW X5/X7, Mercedes GLE/GLS, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX.

