Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
11:01, 18 февраля 2026Авто

Названы самые выгодные для ввоза в Россию автомобили

Эксперт Степанов: Ввоз Audi, BMW и Toyota по-прежнему выгодный для россиян
Марина Аверкина

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

После изменения ставок утилизационного сбора ввоз автомобилей в Россию по-прежнему имеет смысл. О том, какие машины выгодно импортировать, «Российской газете» рассказал основатель компании Sun Auto Александр Степанов.

По словам эксперта, вопреки прогнозам, рынок параллельного импорта не сдулся, а лишь изменил структуру. Наиболее привлекательными для ввоза в настоящее время стали две основные категории — автомобили с двигателем до 160 лошадиных сил и новые машины с двухлитровыми моторами.

Он отметил, что активно растет сегмент машин с мотором до 160 «лошадей». Такие автомобили становятся идеальным выбором для частных лиц и корпоративных автопарков. Среди популярных моделей, которые стабильно поступают на рынок (в основном из Китая), Степанов назвал Toyota Corolla, Honda XR-V, Audi Q3, Audi A3, BMW X1 (1.5), Mazda CX-5.

В категории машин с двухлитровыми моторами остаются популярными BMW X3, BMW X1, Toyota Highlander и Toyota RAV4. «На российском рынке просто нет новых официальных альтернатив, поэтому даже с повышенными ставками импорт остается логичным», — отметил эксперт.

Отдельно он прокомментировал ситуацию в премиальном сегменте (возраст до 3 лет). Для состоятельных покупателей повышение утильсбора не стало препятствием, уверен Степанов. В российских салонах попросту нет других предложений в этой категории, поэтому единственным способом получить желаемый автомобиль в нужной комплектации остается импорт. Постоянным спросом здесь пользуются BMW X5/X7, Mercedes GLE/GLS, Toyota Land Cruiser 300, Lexus LX.

Ранее автомобилисты назвали неожиданные минусы премиального седана Hongqi H5, которые проявились в эксплуатации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минцифры прокомментировали ограничения работы Telegram

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В сети восхитились новым фото осужденной за наркотики российской актрисы

    Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

    В Минцифры высказались о контактах с администрацией Telegram

    ЕС не смог найти деньги для граничащих с Россией стран-членов

    В России заявили о безалаберности США в вопросе ядерного оружия

    В России назвали еще один признак присутствия иностранных пилотов F-16 на Украине

    В Госдуме назвали предательством слова правнучки Хрущева о Крыме

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok