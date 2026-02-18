Объездивший мир кругосветчик описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал»

Кругосветчик Герфрид Свобода столкнулся в Сибири с самыми низкими температурами

Объездивший мир австрийский кругосветчик Герфрид Свобода описал зиму в России фразой «такой холод нигде не испытывал». Своими впечатлениями он поделился с РИА Новости.

Мужчина уже четвертый раз посетил Россию и заметил, что в Сибири столкнулся с самыми низкими температурами в своей жизни. При этом Свобода посчитал зимнюю погоду в этом регионе РФ удивительно хорошей.

«Низкая влажность, мало облаков, много голубого неба, солнце. Но температура была до минус 42 градусов», — добавил путешественник.

Австриец Герфрид Свобода бросил работу в Зальцбурге в 2018 году и отправился в кругосветное путешествие. За восемь лет мужчина успел проехать Европу, Центральную Азию и Южную Америку. Ему предстоит преодолеть Тихий океан и вновь добраться до России, где его путь и завершится.

Ранее британец приехал в Россию по работе и описал популярную в стране народную традицию погружения в прорубь фразой «я думал, вы шутите». Иностранец сначала не поверил, что традиция безопасна и практикуется очень давно.