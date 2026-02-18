Общественники заявили о вымогательстве денег у участников СВО в воинской части России

Генпрокуратуру попросили проверить данные о вымогательстве у участников СВО

Представители общественного движения «Зов народа» заявили о вымогательстве денег у участников специальной военной операции (СВО) в одной из воинских частей России. Эти данные попросили проверить Генпрокуратуру, сообщает «Абзац».

Как выяснило издание, в одной из публикаций в Telegram говорилось, что военный Игорь Коршунов после перевода в тыл вынужден был отдать 1,8 миллиона рублей некоему полковнику.

Общественники утверждают, что в схеме замешано командование части, а заявителю, попытавшемуся обратиться в органы, начали поступать угрозы.

Руководитель движения «Зов народа» Сергей Зайцев надеется, что по этому делу скоро дадут ответ профильные ведомства. «Если изложенные факты подтвердятся, то командир, конечно, понесет ответственность», — предположил он.

Ранее стало известно, что в Москве задержали псевдоюриста за попытку нажиться на раненых бойцах спецоперации.