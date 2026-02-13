Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

11:36, 13 февраля 2026Силовые структуры

Нажившийся на раненых бойцах СВО аферист попался полиции

В Москве задержали псевдоюриста за попытку нажиться на раненых бойцах СВО
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве задержали афериста, подозреваемого в обмане проходивших лечение после ранений бойцов специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, мошенник действовал под видом юриста, предлагая раненым и членам их семей помочь оформить инвалидность. За свои услуги он просил денежное вознаграждение. Полученными деньгами псевдоюрист в дальнейшем распоряжался по собственному усмотрению. Вскоре мошенник попался полицейским. В ходе обыска по адресу проживания фигуранта изъяты договоры об оказании юридических услуг с военнослужащими — участниками СВО.

Ранее сообщалось, что в Московской области Химкинский суд продлил арест четырем таксистам, обвиняемым в хищении денег у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево.

