14:11, 18 февраля 2026Интернет и СМИ

Отар Кушанашвили пожалел изгнанного из России Сабурова

Ведущий Кушанашвили пожалел комика Сабурова из-за запрета на въезд в Россию
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что сочувствует казахстанскому стендап-комику, одному из ведущих шоу «Что было дальше?» («ЧБД») Нурлану Сабурову, которому на 50 лет запретили въезд в Россию. О ситуации с изгнанным из страны юмористом он высказался в шоу «Каково?!» на YouTube.

«Все-таки по-человечески-то жалко. По-человечески жалко Нурлана», — сказал Кушанашвили. Вместе с тем ведущий добавил, что никогда не считал Сабурова выдающимся юмористом.

Материалы по теме:
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. Его преследовали скандалы из-за СВО и критиковали украинцы
Комику Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.Его преследовали скандалы из-за СВО и критиковали украинцы
6 февраля 2026
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. В стране у него осталось имущество на 160 миллионов рублей
Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет.В стране у него осталось имущество на 160 миллионов рублей
6 февраля 2026

Кроме того, Кушанашвили удивился тому, что у Сабурова есть дорогостоящее имущество. По словам спикера, несколько лет назад, когда он участвовал в «ЧБД», его ведущие жаловались на недостаточно высокие доходы.

«Откуда у этих людей эти деньги? Как они могли их заработать? Люди не умеют ничего и жрут черную треску в карамельном соусе», — раскритиковал Кушанашвили «ЧБД» и Сабурова.

Ранее были раскрыты подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию. Уточнялось, что мероприятие должно пройти в Таиланде.

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство.

