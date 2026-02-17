Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля. Переходи на Max

13:10, 17 февраля 2026

Стали известны подробности о первом концерте Сабурова после запрета на въезд в Россию

Первый после запрета на въезд в Россию концерт Сабурова пройдет в Таиланде
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Кадр: Нурлан Сабуров / YouTube

Концерт казахского комика Нурлана Сабурова, который станет для него первым после запрета на въезд в Россию, пройдет в Таиланде. Подробности стали известны РИА Новости.

Уточняется, что выступление назначено на 25 февраля. Площадка, на которой должен пройти концерт, находится на Пхукете и вмещает две тысячи человек. Стоимость билетов составляет от трех до 20 тысяч рублей. «Никаких уведомлений об отмене концерта не поступало», — добавили в агентстве.

Отмечается, что в апреле Сабуров также планирует выступить в китайских городах Шанхае и Гуанчжоу.

Ранее стало известно, что Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал проверку комика из-за видео, в котором он передает мотоциклы подразделению «Легион Вагнер Истра».

6 февраля стало известно, что Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет. По данным правоохранительных органов, юморист отмывал деньги, заработанные в стране, через посредников. Также утверждалось, что комик критиковал спецоперацию и нарушал миграционное законодательство.

