Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

Члены российской делегации на переговорах по Украине в Женеве доложат президенту РФ Владимиру Путину об их итогах при первой возможности. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Сразу при первой возможности будет доклад президенту», — подчеркнул представитель Кремля в разговоре с журналистами. При этом Песков воздержался от оценок результатов контактов.

По его словам, когда прилетит делегация, тогда и будут итоги. У него также поинтересовались, насколько конструктивен настрой Украины. Песков также отметил, что нужно дождаться соответствующей информации от участников переговоров.

18 февраля завершился второй раунд трехсторонних переговоров России, Украины и Соединенных Штатов в Женеве.

До этого издание The Washington Post сообщило, что переговоры между Россией и Украиной по урегулированию конфликта «зашли в тупик» на фоне разногласий по территориальным вопросам, контролю Запорожской атомной электростанции и гарантиям безопасности для Киева.