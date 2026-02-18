Реклама

14:00, 18 февраля 2026

Посетивший 60 стран россиянин описал пять из них фразой «точно не вернусь»

Марк Успенский
Фото: Wolf-photography / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-эксперт Тариел Гажиенко посетил 60 стран и описал пять из них фразой «точно не вернусь». Об этом он рассказал россиянам на странице @tariel_gitravel в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, в антирейтинг россиянина попали Нидерланды, Мальдивы, США, Франция и Турция. Кроме того, Гажиенко назвал курортные страны с худшим пляжным отдыхом: Индонезия (Бали), Шри-Ланка (западное побережье), Оман (Маскат), Марокко (Агадир), Иордания (Акаба).

Гажиенко не объяснил своего мнения, чем вызвал споры в комментариях. Некоторые пользователи поддержали эксперта, а другие выступили в защиту Бали и других направлений, упомянутых в списке.

Ранее Гажиенко назвал декабрь самым дешевым месяцем для путешествий. В середине декабря турпоток всегда проседает, а представители туротрасли снижают цены, чтобы заполнить пустующие отели.

