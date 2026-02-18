Посол ответил на слухи об угрозе судом спасенным из Таиланда россиянам

Посол РФ Томихин: Спасенным из кол-центров россиянам не грозит суд в Таиланде

Россиянам, которых освободили из мошеннических колл-центров благдаря совместным усилиям дипломатов РФ, а также правоохранителей Таиланда и Мьянмы, не грозит суд в Таиланде. После того, как они вернутся на родину, им не запретят въезд в эту страну, на подобные слухи ответил российский посол Евгений Томихин, передает РИА Новости.

«Наших граждан не депортировали, они получали статус жертв торговли людьми, что давало им иммунитет от судебного преследования и от внесения в черные списки с запретом на посещение Таиланда в будущем», — заверил глава дипмиссии РФ в Таиланде.

По его словам, у российского посольства в Бангкоке сложился эффективный алгорится работы по вызволению граждан РФ из колл-центров. В рамках этого дела дипломаты сотрудничали с МИД Таиланда, полицией, вооруженными силами страны, а также посольством Мьянмы в Бангкоке.

Томихин заявил, что в 2025 году было проведено шесть или семь совместных спецопераций по вызволению россиян «из плена в колл-центре». Аналогичным способом несколько дней назад удалось освободить еще одну гражданку РФ, заключил он.

Ранее собирающихся в Мьянму туристов успокоили на фоне похищений россиян в рабство. По словам посла РФ в Мьянме Искандера Азизова, лишь единицы оказались в подобной ситуации, попав в курортную страну через Таиланд.