Собирающихся в Мьянму туристов успокоили на фоне похищений россиян в рабство

Посол Азизов: Туристам не грозит похищение в Мьянме

Посол России в Мьянме Искандер Азизов успокоил соотечественников на фоне похищений россиян в рабство в курортной стране. Об этом он рассказал в беседе с «Комсомольской правдой».

По словам Азизова, лишь единицы россиян попали в Мьянме в рабство, а оказались они там через Таиланд. Их заманили в соседнюю страну обещаниями о высокооплачиваемой работе, а оттуда перевезли в Мьянму и отобрали документы. Однако собирающимся туда туристам это не угрожает, заверил посол.

«На самом деле Мьянма является прекрасной страной для культурно-исторического, рекреационного и религиозного туризма», — считает Азизов.

Ранее посол рассказал, что в 2025 году диппредставительство РФ в Мьянме помогло вызволить из рабства в кол-центрах этой страны Азии восемь россиян. Операции проводились совместно с Министерством иностранных дел и местными правоохранительными органами.