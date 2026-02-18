Правительственные самолеты США покрасят в любимые цвета Трампа

CBS: Самолеты из президентского авиапарка США покрасят в любимые цвета Трампа

Самолеты из президентского авиапарка Военно-воздушных сил (ВВС) США покрасят в любимые цвета главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Новые цвета появятся на самолетах, в том числе на подаренном Катаром самолете и двух воздушных судах, которые Boeing переоборудует для использования в качестве президентского борта.

По словам официальных лиц, некоторые бело-голубые самолеты уже перекрашивают в темно-синий, темно-красный и золотой цвета.

Новое требование к окраске распространяется и на небольшие самолеты Boeing C-32, которые перевозят высокопоставленных лиц, таких как первая леди или члены кабинета министров, а также выполняют функции президентского борта, когда на борту находится вице-президент США Джей Ди Вэнс.

В январе Трамп с задержкой вылетел в швейцарский Давос для участия во Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) из-за вынужденной замены его борта Air Force One, на котором обнаружили неисправность электропроводки.