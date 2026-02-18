Реклама

01:56, 18 февраля 2026

Предсказана судьба Зеленского при успехе переговоров в Женеве

BNE: Зеленский пойдет на большие уступки при успехе переговоров в Женеве
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Успех переговоров в Женеве связан с уступками президента Украины Владимира Зеленского, оказавшегося в тупиковом положении, из-за чего страна, вероятно, обретет нового лидера. Такое мнение выразил основатель и главный редактор издания Business New Europe (BNE) Бен Арис.

«Давление на Зеленского усиливается. В Мюнхене президент Украины пожаловался, что давление одностороннее — в основном на Киев и очень незначительно на Москву. (...) Поэтому, если сделка состоится, именно Зеленскому придется пойти на самые большие уступки», — рассуждает он.

По мнению Ариса, такой сценарий будет означать окончательный крах политической фигуры Зеленского. С этой точки зрения, переговоры в Женеве могут стать началом пересмотра стратегии Украины.

«Зеленский выстроил бренд на своей твердой позиции и нежелании уступать. У нового президента есть возможность более реалистично оценить катастрофическое положение страны и остановить разрушение», — отмечает автор статьи.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова обсудить вывод своих войск из Донбасса, но только при условии, что Россия отведет свои на такое же расстояние. Он подчеркнул, что мирное соглашение, предусматривающее односторонний вывод войск, будет отклонено.

