23:43, 18 февраля 2026Россия

Путин оценил один крымский фрукт

Путин оценил крымские лимоны на выставке, посвященной работе АСИ с регионами
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Кристина Соловьева / РИА Новости

Президент России Владимир Путин осмотрел выставку, посвященную комплексному подходу Агентства стратегических инициатив (АСИ) к работе с регионами. Глава государства задержался у стенда с крымской продукцией и оценил лимоны, выращенные на полуострове. Видео опубликовал Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

«Ой, красотки», — сказал Путин, осматривая веточку цитрусовых и корзинку с желтыми фруктами.

Отмечается, что крымские лимоны ничем не уступают по вкусу и аромату ташкентским цитрусовым.

Владимир Путин также рассмотрел керамические суздальские чашки и тарелки предпринимателя Вадима Засыпкина, больше известного под псевдонимом Дымов, передает Telegram-канал «Вы слушали маяк».

Ранее Владимир Путин раскрыл приоритет России на годы вперед.

