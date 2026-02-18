Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:36, 18 февраля 2026Россия

Путин раскрыл приоритет России на годы вперед

Путин назвал демографию приоритетом России на годы вперед
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / via Global Look Press

Президент России Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед. Такое заявление политик сделал во время открытия объектов здравоохранения в свбъектах РФ, пишет РИА Новости.

«В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа — вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что государство выделит до 450 тысяч рублей при рождении четвертого и последующих детей. Срок выполнения поручения поставлен до 1 июня 2026 года.

В Госдуме также сделали заявление насчет ипотеки. По мнению ГД, чтобы улучшить ситуацию с демографией в России, государству следует обратиться к опыту Белоруссии, где семье покрывают ипотеку в зависимости от того, сколько в ней детей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Только шампунь и зубную пасту». Российских спортсменов оставили без эксклюзивных смартфонов на Олимпиаде. Как это объяснил МОК?

    Раскрыты подробности сексуальной жизни в царской России

    Названы варианты обогатиться после завершения СВО

    Путин раскрыл приоритет России на годы вперед

    Песков рассказал об отчете Путину по итогам переговоров в Женеве

    В Кремле высказались о прошедшей встрече в Женеве по Украине

    Раскрыто главное требование России на переговорах по Украине в Женеве

    Стал известен второй полуфиналист хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

    Патологоанатом раскрыла самый пугающий случай из практики

    В замерзающий Финский залив отправили атомный ледокол «Сибирь»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok