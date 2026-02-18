Путин раскрыл приоритет России на годы вперед

Путин назвал демографию приоритетом России на годы вперед

Президент России Владимир Путин назвал решение демографических задач и народосбережение общенациональным приоритетом России на годы вперед. Такое заявление политик сделал во время открытия объектов здравоохранения в свбъектах РФ, пишет РИА Новости.

«В целом для решения задач демографического развития и сбережения народа — вновь подчеркну, это наш общенациональный приоритет на годы вперед», — отметил глава государства.

Ранее Владимир Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что государство выделит до 450 тысяч рублей при рождении четвертого и последующих детей. Срок выполнения поручения поставлен до 1 июня 2026 года.

В Госдуме также сделали заявление насчет ипотеки. По мнению ГД, чтобы улучшить ситуацию с демографией в России, государству следует обратиться к опыту Белоруссии, где семье покрывают ипотеку в зависимости от того, сколько в ней детей.