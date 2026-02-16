В Госдуме призвали решать квартирный вопрос как в Белоруссии

Депутат Корниенко: Государство может покрывать часть ипотеки как в Белоруссии

Чтобы улучшить ситуацию с демографией в России, государству следует обратиться к опыту Белоруссии, где семьям покрывают ипотеку в зависимости от того, сколько в ней детей. Сделать это призвал заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Алексей Корниенко в разговоре с «Газетой.Ru».

Парламентарий пояснил, что в Белоруссии с каждым родившимся ребенком «все больше и больше государство за счет своих средств покрывает ипотеку». «Хороший принцип работы. Почему бы этот принцип не взять за основу?» — добавил он.

Помимо этого, в РФ, считает Корниенко, могли бы бесплатно раздавать гражданам жилье как в СССР. Он подчеркнул, что даже дальневосточная ипотека под два процента годовых не помогает ни решить демографическую проблему, ни преодолеть трудности, с которыми столкнулась строительная отрасль из-за того, что россияне отвернулись от ипотеке из-за нехватки средств на покупку жилья.

Ранее президент Владимир Путин предложил частично погасить ипотеку для семей с четырьмя и более детьми. Предполагается, что государство выделит до 450 тысяч рублей при рождении четвертого и последующих детей.