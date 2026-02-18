Раскрыто отношение Москвы к Уиткоффу и Кушнеру

NYT: Российские чиновники ценят энтузиазм Уиткоффа и рады участию Кушнера

Москва ценит энтузиазм спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рада участию в них зятя президента США Джареда Кушнера. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Российские чиновники ценят теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров, хотя иногда они и сомневались в его надежности как посредника», — цитирует собеседника издание.

По словам источника, Уиткофф явно был новичком в вопросах, разделяющих Вашингтон и Москву, и поначалу не привлекал к переговорам других американских экспертов. При этом он также подчеркнул, что в последнее время россияне рады участию в переговорах Кушнера, поскольку он придерживается более организованного и структурированного подхода.

Ранее стали известны прозвища Уиткоффа и Кушнера, которые им дали в России. Как отмечает NYT, «некоторые россияне» называют американских переговорщиков «Уиткоффом и Зятькоффом».