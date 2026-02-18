Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:00, 18 февраля 2026Мир

Раскрыто отношение Москвы к Уиткоффу и Кушнеру

NYT: Российские чиновники ценят энтузиазм Уиткоффа и рады участию Кушнера
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Москва ценит энтузиазм спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и рада участию в них зятя президента США Джареда Кушнера. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источник, близкий к Кремлю.

«Российские чиновники ценят теплоту и энтузиазм Уиткоффа в отношении переговоров, хотя иногда они и сомневались в его надежности как посредника», — цитирует собеседника издание.

По словам источника, Уиткофф явно был новичком в вопросах, разделяющих Вашингтон и Москву, и поначалу не привлекал к переговорам других американских экспертов. При этом он также подчеркнул, что в последнее время россияне рады участию в переговорах Кушнера, поскольку он придерживается более организованного и структурированного подхода.

Ранее стали известны прозвища Уиткоффа и Кушнера, которые им дали в России. Как отмечает NYT, «некоторые россияне» называют американских переговорщиков «Уиткоффом и Зятькоффом».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украину уличили в готовности сдать территории

    Для россиян появился новый запрет

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Украинский блогер побывал в Индии и понял «роскошь европейской цивилизации»

    Задержана министр культуры российского региона

    В Чечне появились новые вооруженные отряды

    Сотрудницу школы обвинили в сексе с несовершеннолетним учеником

    Наряды из кожи и кружева назвали самым сексуальным сочетанием года

    Путешественница описала несколько городов России фразой «не советую ехать весной»

    Стала известна цель подрыва ВСУ переправы в Днепропетровской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok