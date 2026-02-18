Реклама

10:31, 18 февраля 2026

Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

ФСБ: Задержанный житель Челябинска получил задание убить высокопоставленное лицо
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Задержанный 18-летний житель Челябинска получил от украинской террористической организации задание расправиться с высокопоставленным лицом путем взрыва. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

На допросе юноша признался, что украинский представитель давал определенные инструкции, после которых фигурант был готов выезжать для совершения диверсионных действий. По его словам, он произвел разведку территории и выбрал три места, где можно было устроить взрыв, и предложил их куратору. Задержанный рассказал, что в ответ тот дал ему инструкцию.

Ранее сообщалось, что молодой человек планировал совершить теракт при помощи самодельного взрывного устройства.

    Раскрыта цель задержанного за подготовку теракта молодого россиянина

