Бывший СССР
13:36, 18 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

Раздражение Киева из-за участия Мединского в переговорах по Украине объяснили

Политолог Калачев: Мединский является раздражителем для украинской делегации
Варвара Кошечкина
Фото: Pierre Albouy / Reuters

Глава российской делегации на трехсторонних переговорах России, Украины и США в Женеве Владимир Мединский является раздражителем для украинской стороны, заметил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Понятно, что отношения украинской делегации с Мединским не сложились, — сказал политолог. — Нередко люди с украинскими корнями оказываются самыми бескомпромиссными в вопросах украинского конфликта. Так что да, Мединский — раздражитель, но это тоже продумано в рамках общей драматургии».

Вместе с тем, заметил Калачев, в конечном итоге вопрос будет не в личности российского переговорщика, не в симпатиях и в антипатиях, а в том, как прекратить конфликт.

«Конец в любом случае будет. И время сейчас на стороне России», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее американский аналитик Марк Слебода обратил внимание на недипломатическое отношение Киева к Мединскому. «Он родился на территории современной Украины. Более того, он считает, что Украина, и особенно та часть Украины, откуда он родом, — это Россия», — напомнил Слебода.

До этого председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал грубое высказывание Владимира Зеленского в адрес Мединского. По его словам, Зеленский продемонстрировал убогий уровень интеллектуального развития

