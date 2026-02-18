Россиян предупредили об опасных мошеннических схемах в преддверии 23 Февраля и 8 Марта

Доцент МИРЭА Шпагина предупредила о создании мошенниками фейковых магазинов

Ежегодно в преддверии 23 Февраля и 8 Марта тысячи россиян попадаются на удочку мошенников, создающих фейковые магазины с «предпраздничными» ценами на парфюмерию, электронику и прочие «подарки мечты», рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина. Об активности аферистов специалист предупредила в беседе с «Лентой.ру».

«С точки зрения социальной психологии это не просто случайность или недостаток цифровой грамотности. Это закономерный результат столкновения нескольких мощных психологических механизмов, которые в совокупности действительно "отключают" критическое мышление», — объяснила Шпагина.

Первый и главный фактор, по ее словам, — это так называемый «праздничный цейтнот» или дефицит времени. Она добавила, что социальные нормы диктуют, что подарки должны быть вручены строго к определенной дате, а опоздать с поздравлением — значит продемонстрировать неуважение или пренебрежение.

В результате у человека формируется состояние цейтнота: «надо купить здесь и сейчас, иначе потом будет поздно». Мошенники блестяще эксплуатируют этот страх, создавая иллюзию последнего шанса. Фразы «торопитесь, осталось два часа», «последний экземпляр» бьют точно в цель, заставляя мозг переключаться из режима аналитики в режим выживания, где главное — успеть Елена Шпагина доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА

Второй важнейший компонент, которым пользуются мошенники, — это чувство вины, отметила Шпагина.

«23 февраля и 8 марта давно перестали быть просто календарными датами. Это дни социального одобрения, когда мы должны публично подтвердить свою любовь, заботу и внимание. Для многих мужчин выбор подарка к 8 Марта — это ритуал искупления всех мелких бытовых провинностей за год. Для женщин покупка подарка мужчине к 23 Февраля — способ подчеркнуть его значимость», — рассказала она.

По словам специалиста, мошенники пользуются тем, что продают не просто вещь, а обещание снять эмоциональное напряжение.

«"Подарок мечты" за полцены — это идеальный способ снять груз вины и тревоги, и мозг хватается за эту соломинку, игнорируя "красные флаги" в виде странного сайта или подозрительной оплаты», — сообщила эксперт.

Нельзя сбрасывать со счетов и феномен социального доказательства и конкуренции. В предпраздничные дни в социальных сетях создается мощный информационный фон: все ищут, выбирают, хвастаются находками, заметила Шпагина.

«Человек боится оказаться хуже других, боится, что его подарок будет "недостаточно хорош". Мошенники это знают и создают образ эксклюзивного, труднодоступного товара, который якобы уже скупают другие. Это порождает ажиотаж. В этот момент желание сделать "лучший подарок" затмевает базовые принципы безопасности: проверить юридический адрес компании, почитать отзывы на независимых площадках или просто позвонить по указанному телефону», — поделилась она.

Главный способ защиты — намеренное замедление. Введите правило «трех часов»: нашли «подарок мечты» по суперцене — не покупайте сразу. Выпейте чай, отвлекитесь, а затем проверьте продавца: дату создания сайта, отзывы на сторонних ресурсах, юридические данные. Помните: мошенники давят на страх опоздать и чувство вины. Как только вы останавливаете внутреннюю панику, «красные флаги» становятся очевидны Елена Шпагина доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА

