Россиян предупредили о синдроме 15 февраля

Доцент МИРЭА Шагина предупредил о синдроме 15 февраля

После Дня святого Валентина может возникнуть острое желание закончить отношения несмотря на то, что вечер прошел прекрасно — это обусловлено «синдромом 15 февраля» и избегающим типом привязанности. Об этом «Ленте.ру» рассказала кандидат психологических наук, доцент МИРЭА Елена Шпагина.

«Сердечный парадокс следующего дня за Днем святого Валентина, который условно можно назвать "синдромом 15 февраля", заключается в импульсивном желании закончить отношения, несмотря на то, что праздник прошел прекрасно», — сказала Шпагина.

Это чувство — острое желание все бросить после прекрасного свидания — гораздо глубже, чем каприз или сомнение.

Это голос древнейшей тревоги, которая просыпается не от плохого, а от слишком хорошего. В психологии этот паттерн часто связан с избегающим типом привязанности, сформированным в детстве Елена Шпагина

Основа такого типа привязанности — глубоко усвоенная убежденность, что настоящая близость неминуемо ведет к потере себя, боли или разочарованию, рассказала специалист. Именно поэтому подсознание предпочитает саботировать отношения, чтобы не переживать их возможное падение позже.

Работать с этим чувством — значит не запрещать его себе, а расшифровывать, считает Шпагина. Она призвала отделять тревогу от интуиции.

«Интуиция говорит тихо и конкретно: "мне с этим человеком небезопасно". Тревога кричит громко и абстрактно: "мне со всеми будет небезопасно". Если после свидания не осталось конкретных красных флагов, а есть лишь смутный ужас перед самой перспективой отношений — это говорит с вами травма привязанности, а не голос разума», — заключила она.

Не нужно принимать решение под влиянием этой волны тревоги, посоветовала Шпагина. Стоит дать себе паузу в два–три дня, не разрывая контакт, но и не форсируя его. В это время полезно вернуться к своим повседневным ритуалам и хобби, напомнить себе, что ваша идентичность прочна и не исчезнет от одного свидания. Позвольте отношениям развиваться в комфортном, а не в головокружительном темпе, подчеркнула эксперт.

Это чувство — не приговор, а сигнал. Он говорит не о том, что этот человек вам не подходит, а о том, что вашей психике требуется больше безопасности и терпения, чтобы позволить себе быть счастливой. Работая с этой тревогой, вы не просто спасаете одно свидание — вы возвращаете себе право на глубокую связь без страха Елена Шпагина

