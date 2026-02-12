Раскрыты фатальные ошибки к 14 февраля

Флорист Котельникова назвала розу в целлофане на 14 февраля неудачным выбором

Российский флорист Анна Котельникова рассказала, что роза в целлофане является самым спорным жестом в попытке сделать девушке приятное на День святого Валентина. Ее слова приводит «Газета.ру».

Как отметила она, подобный подарок может вызвать нехорошие ассоциации. Скорее всего, он говорит о формальном подходе, чем о проявлении внимания и заботы. Однако есть розы, которые действительно смотрятся симпатично в целлофане по одиночке.

«Французские, эквадорские или пионовидные розы хорошо смотрятся и соло. Если украсить такую розу зеленью и добавить стильную упаковку, то она может подойти для романтического подарка, но только если ваша девушка любит розы, минимализм и лаконичность», — пояснила флорист.

Кроме того, необходимо учитывать цветовой баланс. Не стоит пытаться гнаться за яркостью и наполнять букет большим количеством оттенков. Синий, фиолетовый и ярко-желтый могут стать не самым удачным выбором к грядущему празднику. «Белый, розовый, шампань, красный и их полутона — удачные и наиболее популярные оттенки на 14 Февраля, подчеркивающие саму суть праздника», — рекомендовала эксперт.

Еще одной ошибкой является выбор неправильной упаковки. Она не должна перетягивать на себя все внимание, чтобы не нарушать гармонию с цветами. Самым универсальным вариантом в этом случае станет матовая пленка. Есть ее вариации и в белых, и в розовых, и в салатовых, и в других тонах. «Сейчас в тренде матовая корейская пленка и бумага тишью, которая способна визуально добавить композиции пышность и объем», — подчеркнула Котельникова.

Ранее опрос россиян о приближающемся 14 февраля показал расчетливость женщин при планировании трат. Выяснилось, что представительницы слабого пола чаще целенаправленно ищут выгоду и активно используют спецпредложения, кешбэк и акции.