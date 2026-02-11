Опрос россиян о 14 февраля показал расчетливость женщин

Опрос «Апельсина»: Женщины более расчетливые при планировании трат к 14 февраля

Женщины оказались более расчетливыми при планировании трат к 14 февраля, показал опрос аналитиков платежного сервиса «Апельсин». Они изучили, как россияне готовятся ко Дню святого Валентина, и поделились результатами исследования с «Лентой.ру».

Согласно опросу, большинство пар либо не планируют траты на 14 февраля (36 процентов), либо выделяют бюджет всего за несколько дней до праздника (41 процент). Заблаговременное планирование — самая редкая стратегия (23 процента).

Интересно, что подход к бюджету перед Днем святого Валентина у мужчин и женщин радикально различается. Сильный пол чаще действует спонтанно: почти половина респондентов решает финансовые вопросы за несколько дней до даты. Женщины же более расчетливы — каждая третья планирует траты за несколько недель или месяцев.

Что касается распределения расходов непосредственно в День святого Валентина, 42 процента пар предпочитают делить траты. Мужчины заметно чаще берут финансовый вопрос на себя (45 процентов против 21-го у женщин).

Мужчины чаще всего выбирают в подарок цветы или сладости (70 процентов), косметику и парфюмерию (43 процента) или ювелирные изделия (30 процентов). Женщины также часто останавливаются на цветах и сладостях (28 процентов) и косметике (36 процентов), но при этом значительно чаще мужчин рассматривают в качестве подарка что-то персонализированное (28 процентов против 15-ти).

Аналитики отметили, что в вопросах оплаты женщины более прагматичны. Они чаще целенаправленно ищут выгоду и активно используют спецпредложения, кешбэк и акции: в 27 процентах случаев против 21-го у мужчин. В то же время почти каждый четвертый мужчина принципиально не использует такие возможности.

Исследование также показало, что 78 процентов россиян отказываются от похода в ресторан в честь праздника. Самый частый выбор — тихий домашний праздник (56 процентов), а каждый пятый (22 процента) вообще не планирует отмечать эту дату.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин спрогнозировал в Москве в субботу, 14 февраля, оттепель. В течение дня в День святого Валентина ожидаются небольшие осадки в виде снега, сообщил он. Температура воздуха ночью будет на отметке минус 1-6 градусов, а днем — от минус трех до плюс 2 градусов.