08:07, 10 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали о погоде на День святого Валентина

Синоптик Ильин: 14 февраля в Москве ожидается оттепель
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В субботу, 14 февраля, в Москве ожидается оттепель. Таким прогнозом с «Вечерней Москвой» поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В течение дня в День святого Валентина ожидаются небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха ночью будет на отметке минус 1-6 градусов, а днем — от минус трех до плюс 2 градусов.

Морозы начнут сменяться теплом с четверга, 12 февраля. В четверг ночью пройдет снег, столбики термометров покажут минус 7-9 градусов. Днем ожидается небольшой, местами умеренный снег, температура — минус 3-5 градусов. В пятницу, 13 февраля, потепление продолжится: температура воздуха ночью составит минус 6-11 градусов, а днем ожидаются плюсовые температуры — от минус 4 до плюс 1. Ожидается снег.

Ранее жителям столицы предсказали очень сильные снегопады.

