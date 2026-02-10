Москву завалит снегом

Синоптик Шувалов: В столицу снова придут сильные снегопады

В Москве ожидаются новые сильные снегопады, рассказал в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 12 февраля, ожидается умеренный снег, переходящий в мокрый снег, который не увеличит, а придавит сугробы. В пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, будет оттепель с моросью и снег еще немного просядет. В воскресенье снова, 15 февраля, придут морозы до минус 10-15 градусов. Это приведет к «катку на улицах и ледяной корке на полях и в лесу».

Затем в регион придут сильные снегопады, похожие на те, что были в январе. С 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию выскакивают последовательно два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 миллиметров осадков. К концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани снова преодолеет полуметровую отметку. В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде она превысит 80 сантиметров, а в Саранске приблизится к метру.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что морозы с минус 10-15 градусов в столице сохранятся до среды, 11 февраля. Волна тепла придет в город

