Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:25, 10 февраля 2026Экономика

Москву завалит снегом

Синоптик Шувалов: В столицу снова придут сильные снегопады
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Roman Denisov / Global Look Press

В Москве ожидаются новые сильные снегопады, рассказал в Telegram-канале руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

В четверг, 12 февраля, ожидается умеренный снег, переходящий в мокрый снег, который не увеличит, а придавит сугробы. В пятницу и субботу, 13 и 14 февраля, будет оттепель с моросью и снег еще немного просядет. В воскресенье снова, 15 февраля, придут морозы до минус 10-15 градусов. Это приведет к «катку на улицах и ледяной корке на полях и в лесу».

Затем в регион придут сильные снегопады, похожие на те, что были в январе. С 16 по 20 февраля с юга на Европейскую территорию выскакивают последовательно два южных циклона, каждый из которых даст приблизительно по 10-15 миллиметров осадков. К концу февраля высота снежного покрова в Твери, Москве, Туле, Рязани снова преодолеет полуметровую отметку. В Арзамасе, Тамбове и Нижнем Новгороде она превысит 80 сантиметров, а в Саранске приблизится к метру.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предсказал, что морозы с минус 10-15 градусов в столице сохранятся до среды, 11 февраля. Волна тепла придет в город

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Япония закупит для Украины нелегальное снаряжение

    Раскрыта причина саботажа Украиной обмена пленными

    Раскрыты опасные последствия неправильной зарядки iPhone

    Парень купил потрепанную книгу и раскрыл чужую семейную тайну

    Японские фигуристы подали жалобу на пьедесталы на Олимпиаде

    63-летнего Григория Лепса нарекли чудом в перьях в сети

    Москву завалит снегом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok