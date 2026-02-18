Россиян за границей призвали не контактировать с приматами

Роспотребнадзор призвал россиян за границей не контактировать с приматами

Роспотребнадзор призвал россиян во время поездок за границу не контактировать с животными, которые могут быть носителями вируса оспы обезьян — в особенности с грызунами и приматами. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Соотечественникам рассказали, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека, а также предметами, на которых есть его биологические жидкости. Для профилактики заболевания нужно тщательно соблюдать правила личной гигиены.

В Роспотребнадзоре также отметили, что при контакте с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, нужно надевать маску и мыть руки.

Кроме того, в источнике говорится, что эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев большинство случаев заражения было зарегистрировано в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне.

Ранее стало известно, что состояние госпитализированных с оспой обезьян двух пациентов из Санкт-Петербурга остается удовлетворительным. Специалисты установили круг контактов этих людей и взяли его под наблюдение.

