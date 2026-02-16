Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

Состояние госпитализированных с оспой обезьян двух пациентов из Санкт-Петербурга остается удовлетворительным. Подробности о новых случаях заболевания в России раскрыли в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.
«По нашей информации, состояние пациентов не изменилось», — пояснили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре также заверили, что круг контактов пациентов установлен, они также находятся под наблюдением.
«Распространение инфекции предотвращено», — заверили там.
Ранее сообщалось о выявлении двух заболевших оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Их в состоянии средней тяжести поместили в городскую больницу. Первые случаи были зафиксированы в Подмосковье.
Позднее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко оценил риски распространения болезни после выявления новых случаев