Россия
15:33, 16 февраля 2026Россия

Раскрыты подробности о новых случаях оспы обезьян в России

РИА Новости: Состояние двух пациентов с оспой обезьян удовлетворительное
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Состояние госпитализированных с оспой обезьян двух пациентов из Санкт-Петербурга остается удовлетворительным. Подробности о новых случаях заболевания в России раскрыли в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«По нашей информации, состояние пациентов не изменилось», — пояснили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также заверили, что круг контактов пациентов установлен, они также находятся под наблюдением.

«Распространение инфекции предотвращено», — заверили там.

Ранее сообщалось о выявлении двух заболевших оспой обезьян в Санкт-Петербурге. Их в состоянии средней тяжести поместили в городскую больницу. Первые случаи были зафиксированы в Подмосковье.

Позднее академик Российской академии наук Геннадий Онищенко оценил риски распространения болезни после выявления новых случаев

