20:31, 18 февраля 2026Забота о себе

Россиянам перечислили указывающие на заражение половыми инфекциями симптомы

Гинеколог Илюхина: Боль при мочеиспускании указывает на гонорею
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Doucefleur / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Татьяна Илюхина заявила, что половые инфекции обязательно необходимо лечить, поскольку они приводят к серьезным проблемам со здоровьем. В своем Telegram-канале она перечислила россиянам симптомы, позволяющие заподозрить заболевания, которые передаются во время секса.

По словам Илюхиной, общими тревожными признаками являются необычные выделения из половых органов, зуд, жжение, боль при мочеиспускании и неприятный запах. Такие симптомы чаще всего указывают на гонорею, хламидиоз и трихомониаз, пояснила она.

При наличии язв специалистка посоветовала провериться на сифилис, а в случае появления пузырьков и болезненных высыпаний — на герпес. При заражении гепатитом В появляются слабость, тошнота, желтуха и боль в правом боку, добавила врач.

«У ВИЧ нет специфических симптомов. Человек просто начинает чаще болеть и чувствует постоянную усталость. Именно поэтому регулярные анализы так важны», — подчеркнула Илюхина.

Ранее гинеколог Нина Монахова перечислила опасные для женского здоровья привычки. Она предупредила, что курение приводит к нарушению кровоснабжения матки и яичников.

