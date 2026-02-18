CDEK.Shopping: Россияне назвали Balenciaga самым раздражающим брендом

Россияне назвали любимые и раздражающие иностранные бренды люкс-сегмента. Результаты исследования, которое сервис CDEK.Shopping проводил среди 2000 клиентов со всей страны, попали в распоряжение «Ленты.ру».

Среди люксовых марок у россиян лидируют Chanel (34 процента), Louis Vuitton (32) и Gucci (27), за ними следуют Dior (26) и Prada (19). Наименее популярными оказались Miu Miu (5), Moncler (5), Rolex (4) и Burberry (7). При этом среди самых заветных люксовых вещей чаще всего упоминались сумки Hermes Birkin и Kelly, а также украшения Cartier и часы Rolex.

В то же время самыми раздражающими марками респонденты назвали Balenciaga (22 процента), Dolce & Gabbana (11) и Maison Margiela (9). Основные источники раздражения — завышенная цена (71), показной логотип (40) и «хайп», или эпатаж (32).

