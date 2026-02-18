Россияне стали чаще жаловаться на блокировки счетов

ЦБ: Число жалоб на российские банки в 2025 году увеличилось на 15 процентов

По итогам 2025 года число жалоб граждан на действия российских банков увеличилось на 15 процентов в сравнении с показателем за 2024-й, однако ближе к концу года динамика постепенно пошла на спад. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

В ноябре-декабре прошлого года, пояснила она, число жалоб клиентов финансовых организаций перестало расти. Однако в целом по году количество обращений граждан по поводу необоснованной блокировки счетов и отказов в проведении операций заметно выросло.

Участники рынка назвали подобную динамику следствием излишне жесткого регулирования со стороны ЦБ. Однако тот факт, что ближе к концу года число жалоб перестало расти, можно считать «первым обнадеживающим сигналом», констатировала Набиуллина в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Ранее она назвала отсутствие связи банков с сотовыми операторами одной из главных нерешенных проблем в борьбе с финансовыми мошенниками. Если бы финансовые организации имели более тесную связь с ними, противостоять злоумышленникам было бы легче, резюмировала Набиуллина.