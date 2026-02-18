Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:31, 18 февраля 2026Экономика

Россияне стали чаще жаловаться на блокировки счетов

ЦБ: Число жалоб на российские банки в 2025 году увеличилось на 15 процентов
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам 2025 года число жалоб граждан на действия российских банков увеличилось на 15 процентов в сравнении с показателем за 2024-й, однако ближе к концу года динамика постепенно пошла на спад. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит «Интерфакс».

В ноябре-декабре прошлого года, пояснила она, число жалоб клиентов финансовых организаций перестало расти. Однако в целом по году количество обращений граждан по поводу необоснованной блокировки счетов и отказов в проведении операций заметно выросло.

Участники рынка назвали подобную динамику следствием излишне жесткого регулирования со стороны ЦБ. Однако тот факт, что ближе к концу года число жалоб перестало расти, можно считать «первым обнадеживающим сигналом», констатировала Набиуллина в ходе выступления на форуме «Кибербезопасность в финансах».

Ранее она назвала отсутствие связи банков с сотовыми операторами одной из главных нерешенных проблем в борьбе с финансовыми мошенниками. Если бы финансовые организации имели более тесную связь с ними, противостоять злоумышленникам было бы легче, резюмировала Набиуллина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Завершен очередной раунд переговоров по Украине. Мединский заявил, что было тяжело, а Зеленский огласил два спорных вопроса

    В России придумали новый налог

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Офис Зеленского просил Залужного не выпускать разгромное интервью

    В России подешевел бензин

    Украина начала «задыхаться» без боеприпасов для американских Patriot

    В Госдуме предложили пересмотреть формирование цен на детские тарифы в такси

    Россиянин ушел на СВО после известия о пропаже сына и не выжил

    Клебо улучшил свой исторический рекорд по числу побед на Олимпиадах

    Борющаяся с раком Симоньян ответила на критику внешнего вида

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok