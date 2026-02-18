Россиянка описала Кубу под блокадой США словами «свет могли отключать на 16-20 часов»

Россиянка рассказала об отключении света на 20 часов на Кубе под блокадой США

Проходившая обучение на Кубе российская студентка рассказала об отключении света в стране на 20 часов из-за нефтяной блокады США. Своими впечатлениями она поделилась с РИА Новости.

Россиянка Ксения Бокова два месяца прожила в латиноамериканском государстве, практикуясь в Гаванском университете на факультете иностранных языков. Женщина отметила, что из-за американских санкций топлива на Кубе практически не осталось. «За два месяца было много отключений электроэнергии, свет могли отключать на 16-20 часов. Улицы опустели, такси подорожало», — такими словами описала состояние страны Бокова.

Гражданка России отметила, что кубинский народ «никогда не сдается» и остается в хорошем настроении, несмотря на непростой период. «Самое важное — люди друг друга поддерживают», — заключила студентка.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 29 января инициировал своим указом о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих топливо на Кубу, нефтяную блокаду страны. Таким образом власти Америки пытаются свергнуть действующее правительство государства.