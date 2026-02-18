Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 18 февраля 2026Путешествия

Россиянка описала Кубу под блокадой США словами «свет могли отключать на 16-20 часов»

Россиянка рассказала об отключении света на 20 часов на Кубе под блокадой США
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)
СюжетПошлины США

Фото: Norlys Perez / Reuters

Проходившая обучение на Кубе российская студентка рассказала об отключении света в стране на 20 часов из-за нефтяной блокады США. Своими впечатлениями она поделилась с РИА Новости.

Россиянка Ксения Бокова два месяца прожила в латиноамериканском государстве, практикуясь в Гаванском университете на факультете иностранных языков. Женщина отметила, что из-за американских санкций топлива на Кубе практически не осталось. «За два месяца было много отключений электроэнергии, свет могли отключать на 16-20 часов. Улицы опустели, такси подорожало», — такими словами описала состояние страны Бокова.

Материалы по теме:
«Не хочется говорить по-русски» Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
«Не хочется говорить по-русски»Как события на Украине повлияли на жизнь российских студентов в Европе и США
7 марта 2022
Антирусское настроение. Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
Антирусское настроение.Русофобия давно популярна в Польше. Как отношение к русским изменилось из-за событий на Украине?
12 мая 2022

Гражданка России отметила, что кубинский народ «никогда не сдается» и остается в хорошем настроении, несмотря на непростой период. «Самое важное — люди друг друга поддерживают», — заключила студентка.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп 29 января инициировал своим указом о введении пошлин на импорт из стран, поставляющих топливо на Кубу, нефтяную блокаду страны. Таким образом власти Америки пытаются свергнуть действующее правительство государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия и США обсуждают «величайшую сделку» по снятию санкций и освоению Сибири. Зеленский называл ее «пакетом Дмитриева»

    Как получить алименты с отца, у которого «ничего нет». Отвечают юристы

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    Огромная глыба льда рухнула на голову россиянину

    Буданов прокомментировал переговоры в Женеве

    В России нашли способ укреплять десны без операции

    Макаревич заработает миллионы в День защитника Отечества

    Сменившая имидж певица Глюкоза заявила о желании сделать пластику

    СК заинтересовался выдачей российским семьям земли на скотомогильнике

    Индия решит судьбу российских страховых компаний

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok