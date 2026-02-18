Реклама

Экономика
22:13, 18 февраля 2026Экономика

Россиянка отсудила у коммунальщиков более 700 тысяч рублей за падение на льду

Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Жительница Санкт-Петербурга отсудила у коммунальщиков более 700 тысяч рублей за падение на льду. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе петербургских судов в Telegram.

Инцидент произошел в конце января 2025 года в Казани, где в тот момент отдыхала петербурженка: женщина поскользнулась на тротуаре у дома, расположенного по адресу улица Бурхана Шахиди, и упала. Медики диагностировали у пострадавшей сложный оскольчатый перелом голени со смещением. Женщине потребовались операция с установкой пластин и винтов и длительное лечение, которое продолжалось до конца июня 2025-го.

Восстановившись, россиянка решила пойти в суд. Она потребовала взыскать с организации «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства "ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ"», ответственной за обработку тротуара противогололедными средствами, материальный ущерб в размере 33,8 тысячи рублей, расходы на заключение специалиста в размере 25,2 тысячи рублей, а также компенсацию морального вреда — миллион рублей.

Суд постановил, что компания действительно ненадлежащим образом исполняла свои обязанности по уборке территории, и частично удовлетворил требования пострадавшей. В результате с коммунальщиков взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 тысяч рублей, ущерб в размере 9,3 тысячи рублей, а также расходы на составление заключения специалиста — 25,2 тысячи рублей. Помимо этого, их обязали оплатить госпошлину в размере четырех тысяч рублей.

Ранее житель Чебаркуля Челябинской области отсудил 215 тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера.

