Россиянин отсудил сотни тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера

Житель Чебаркуля отсудил у коммунальщиков сотни тысяч рублей за упавший ему на голову кусок шифера. Внимание на ситуацию обратили в объединенной пресс-службе судов Челябинской области.

Инцидент произошел летом 2024 года. Проходя возле многоквартирного жилого дома, мужчина вдруг почувствовал сильный удар по голове, после чего потерял сознание. После того как он пришел в себя, находившиеся рядом люди сообщили ему, что на него упал фрагмент кровли. Приехавшие на место ЧП медики диагностировали у россиянина травмы головы и ушиб левого плечевого сустава, ему потребовалось стационарное лечение.

После завершения лечения мужчина написал письмо-претензию к управляющей компании, которая занимается обслуживанием дома, с требованием возместить утраченный заработок и моральный вред. Однако в ответ сотрудники УК заявили, что оснований для выплаты нет, и тогда житель Чебаркуля решил пойти в суд. В результате тот частично удовлетворил требования пострадавшего и постановил выплатить ему 215 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также возмещения расходов на лечение и утраченного дохода. Решение пока не вступило в законную силу.

