Бывший СССР
04:40, 18 февраля 2026Бывший СССР

Российский боец 108 дней держал оборону моста

Российский боец Акмурадов 108 дней держал оборону моста
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российский боец Машраб Акмурадов с позывным Бухара 108 дней держал оборону моста в Херсонской области. О подвиге рассказал благотворительный фонд «Два майора» в Telegram.

В феврале 2025 года восемь военнослужащих в составе двух групп отправились на боевую задачу, и в первый же день понесли тяжелые потери от артиллерии противника, кассетных боеприпасов, минометов, танка и БПЛА. На следующий день в живых осталось всего двое бойцов, один из которых — тяжелораненый, тем не менее, им удалось выполнить поставленную задачу.

После этого Акмурадов 21 день нес товарища по болотам. В какой-то момент его обнаружили, и беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил на него зажигательный снаряд, который не взорвался. Этот день Бухара считает своим вторым днем рождения.

Будучи раненым, он сумел занять позицию на железнодорожном мосту, выбив врага в стрелковом бою. Командование предпринимало попытки эвакуировать его с помощью различной техники, но все они были безуспешны. В итоге Бухара удерживал позицию с 10 марта по 2 июня. Российские дроноводы все это время снабжали его едой и лекарствами.

Из-за обморожения Акмурадов лишился обеих ног. Он представлен к награде «Орден Мужества».

