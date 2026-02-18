Российский фондовый рынок отреагировал на завершение переговоров в Женеве

Индекс Мосбиржи упал до 2760 пунктов на фоне завершения переговоров в Женеве

Российский фондовый рынок отреагировал падением на завершение переговоров с участием представителей РФ, Украины и США, проходивших в течение двух дней в Женеве. В моменте индекс Мосбиржи потерял 0,5 процента, свидетельствуют данные торгов.

Согласно информации новостных агентств, встреча делегаций завершилась 18 февраля примерно в 12:45 по московскому времени. Вскоре после этого индекс упал с 2775,59 пункта до примерно 2762 к 13:00. К моменту написания материала показатель снижался в рамках торгового дня на 0,09 процента, до 2762,75 пункта.

Переговоры в среду продлились около двух часов. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми» и уточнил, что следующий раунд состоится в ближайшее время.

По итогам первого дня американские журналисты сообщали, что дискуссии в политической группе «зашли в тупик». О диспозиции перед началом переговоров в Швейцарии ранее писала «Лента.ру».