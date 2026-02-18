Реклама

Россия
16:37, 18 февраля 2026Россия

Российский офицер рассказал о самом тяжелом для него моменте на СВО

Офицер ВС России Каскад назвал первую потерю самым тяжелым воспоминанием о СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Офицер Вооруженных сил (ВС) России с позывным Каскад рассказал о самом тяжелом для него моменте на спецоперации (СВО). Его слова приводит сетевое издание «Новосибирские новости».

Мужчина находится в зоне проведения спецоперации с 2022 года. На СВО он ушел после звонка, в котором ему сообщили о необходимости участвовать в спецоперации.

По словам офицера, самым тяжелым моментом для него была первая потеря из числа сослуживцев. Солдат был ранен, однако до госпиталя его довезти не успели. «Потом, после всего, что пережили, уже было не так страшно. И дроны нас атаковали, и артиллерия, и минометами накрывало, — чего только не было. Мы уже просто сидели, кофе пили. Наверное, привыкаешь», — поделился собеседник издания.

Ранее другой российский военнослужащий рассказал о самом страшном из увиденного в зоне СВО. Он сообщил, что украинские солдаты стреляли в тех, кого считают своими согражданами. После этого некоторые из них не хотели идти на контакт с Российской армией, боясь расправы со стороны ВСУ.

